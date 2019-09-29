نائب:الحلبوسي وتحالف البناء وراء تعطيل النظام الإلكتروني لمجلس النواب منذ سنة تقريبا

نائب:الحلبوسي وتحالف البناء وراء تعطيل النظام الإلكتروني لمجلس النواب منذ سنة تقريبا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، الاحد، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وتحالف البناء الذي ينتمي له وراء تعطيل استخدام النظام الالكتروني لحضور أعضاء مجلس النواب داخل البرلمان.وقال محمد في تصريح  صحفي، إن “تحالف البناء عبر محمد الحلبوسي المنضوي تحته عرقلة العمل التشريعي من خلال  عدم تفعيل النظام الالكتروني لحضور أعضاء مجلس النواب، فضلا عن التغيب المتعمد للجلسات المهمة الذي يصل عدد الحضور لايزيد عن 180 نائبا”، لافتا إلى إن “تلك الجهات لا تريد استقرار العراق ونجاح العملية الديمقراطية”.وأضاف أن “تعطيل النظام الكتروني وعدم استخدامه جعل اغلب النواب يتغيبون لعدم وجود رادع قانوني لهم”، مبينا أن “العقوبات القانونية للنائب المتغيب بائسة ولا ترقى لمستوى المسؤولية”.وبين أن “مجلس النواب لم يأخذ دوره بشكل جدي وحقيقي بسبب الضغوط السياسية ووجود بعض القوى التي لا ترغب باستقرار العملية السياسية”.

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