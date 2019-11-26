نائب:الحلبوسي وراء تعطيل استجواب عبد المهدي والوزراء

نائب:الحلبوسي وراء تعطيل استجواب عبد المهدي والوزراء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن تحالف سائرون رعد المكصوصي، الثلاثاء، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتعطيل وتسويف عمليات الاستجواب للوزراء المقصرين ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عازيا الأمر لوجود علاقات شخصية بين الحلبوسي وعبد المهدي.وقال المكصوصي في تصريح  صحفي، إن “علاقة الحلبوسي بعبد المهدي وراء تعطيل استجواب الأخير داخل مجلس النواب برغم من تقديم طلب لعدد من الكتل السياسية بذلك”، لافتا إلى إن “عمليات الاستجواب لا قيمة لها في حال استجوب عبد المهدي وتمت إقالته من الحكومة”.وأضاف أن “إقالة الحكومة ستختصر الوقت لمجلس النواب بإجراء الاستجوابات إلا إن الحلبوسي سوف ذلك لبقائه في المنصب وتحقيق المكاسب السياسية”، مطالبا “بالبدء باستجواب عبد المهدي قبل استجواب الوزراء المقصرين داخل مجلس النواب”.وأكد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، اليوم الاثنين، أن بعض الكتل السياسية ستواصل انسحابها من جلسات البرلمان لإفشال استجواب وزير الزراعة كما أفشلت استجواب وزير الصناعة صالح الجبوري. 

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