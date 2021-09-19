نائب:الحلبوسي وراء تعطيل عمل البرلمان

نائب:الحلبوسي وراء تعطيل عمل البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب رياض المسعودي , الاحد , بأن البرلمان الحالي اصبح شبه معطل وبحكم المنحل بسبب عجزه لتحقيق جلسة نظامية خلال الشهرين الماضيين, محملا رئاسة المجلس ورؤساء الكتل السياسية مسؤولية التعطيل المتعمد.وقال المسعودي في حديث صحفي, ان ” عقد جلسات مجلس النواب مرتبط بهيئة الرئاسة وبدعم من رؤساء الكتل السياسية , وان عدم عقد أي جلسة نظامية خلال الشهرين الفائتين يعود لاسباب مختلفة ” .وأضاف ان “من الأسباب الرئيسية لتعطيل عمل البرلمان يعود الى الكتل السياسية تفاديا للحرج بالنسبة لوزرائهم خاصة وان الدعاية الانتخابية قد بدأت فعليا ” , محملا رئاسة المجلس ورؤساء الكتل السياسية “مسؤولية التعطيل المتعمد ” .وتابع، ان ” رئاسة مجلس النواب لم تكن جادة في معاقبة النواب المتغيبين بشكل مستمر ودائمي حتى انه يوجود نواب لم يحضروا جلسات المجلس منذ انطلاقته لليوم وهذا التقصير تتحملة هيئة الرئاسة ” .وأشار المسعودي الى “وجود ايادي خفية تقف وراء تعطيل عمل مجلس النواب وذلك لاضعاف دوره الرقابي والتشريعي وحرفه عن مساره ” .

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