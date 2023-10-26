نائب:الحلبوسي وراء عدم إدراج مشاريع القوانين المهمة

نائب:الحلبوسي وراء عدم إدراج مشاريع القوانين المهمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب المستقل باسم نغيمش الغريباوي ، الخميس ، جدول أعمال المجلس للجلسات السابقة لعدم احتوائه على القوانين المهمة ، محملا رئاسة البرلمان الاخفاق التشريعي. وقال الغريباوي في حديث  صحفي ، أن ” هناك عدم رضا بسبب تجاهل رئاسة مجلس النواب بإدراج القوانين المهمة في جدول أعمال المجلس والتي تخدم المواطنين “. وأضاف أن ” جدول أعمال الجلسات السابقة لم يكن موفقا لعدم احتوائه على قوانين المهمة كالتقاعد وسلم الرواتب والقوانين التي تخدم المؤسسة الامنية وغيرها من القوانين الاخرى “. وشدد على ضرورة ” إدراج القوانين الخدمية وقوانين التي تخص شريحة المتقاعدين والمتجاوزين “. وكان النائب المستقل رائد المالكي، قدج اوضح أسباب ضعف جدول اعمال مجلس النواب، لافتا الى ان المجلس لايمكنه الخوض في قوانين تحتوي على جنبة مالية في الوقت الراهن بسبب عدم تشريع قانون الموازنة”.

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