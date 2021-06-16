نائب:الحلبوسي وراء فشل البرلمان وانعدام دوره الرقابي

نائب:الحلبوسي وراء فشل البرلمان وانعدام دوره الرقابي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة النهج الوطني، مازن الفيلي، الأربعاء، ان مجلس النواب لم يقم بدوره الرقابي الفعلي فيما يتعلق بالاستجوابات، لافتا الى ان هناك عدم رضا ازاء ترحيل استجواب الوزراء والمسؤولين الى اشعار اخر.وقال الفيلي في تصريح صحفي، ان “هناك عملا برلمانيا غير صحيح او منتج في ذات الوقت، بسبب عدم استجواب المسؤولين عن كثير من القضايا التي على تماس مباشر بحياة الشعب”.واضاف ان “ترحيل الاستجوابات وتأجيلها الى اشعار اخر، امر غير مقبول وتتحمل مسؤوليته رئاسة البرلمان خاصة محمد الحلبوسي، حيث لم تشهد الدورة الحالية اي استجواب لوزير او مسؤول باستثناء رئيس هيئة الاعلام والاتصالات”.وأوضح الفيلي، ان “انتاجية البرلمان فيما يخص العمل الرقابي يجب ان تكون اعلى من المستوى الحالي بكثير، الا ان ماحدث من تسويف وترحيل لعمليات الاستجواب امر مؤسف”.

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