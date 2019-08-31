نائب:الحلبوسي يحرم النازحين من المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة لتصدر “الزعامة”!

نائب:الحلبوسي يحرم النازحين من المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة لتصدر “الزعامة”!
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني، السبت، عن تصاعد صراع الزعامة بشكل غير مسبوق داخل البيت السياسي السني، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ضرب خصومه في ثلاث محافظات.وقال الدوبرداني في تصريح  صحفي، إن “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يسعى لتصدر الزعامة السنية من خلال مقترح الانتخابات المحلية الاخير حينما اقصى الالاف من النازحين في نينوى وصلاح الدين وكركوك بعدم السماح لهم التصويت داخل ميخماتهم وهذا اجحاف”.وأضاف، ان “الحلبوسي يريد اقصاء الخنجر وابو مازن والنجيفي واي زعيم يقف امامه للحصول على الزعامة السنية ”، معتبرا أن “الحلبوسي خرق القانون الخاص بمنع النازحين من التصويت واجبارهم على العودة علما ان اغلب هذه المدن الـ 3 لم يعد اهلها الى حتى الان”.وكشف مصدر سياسي، السبت، عن حراك سياسي يجري في العاصمة الأردنية عمان منذ اسبوع يقوده الخنجر ورافع العيساوي وجمال الضاري واسامة النجيفي لانهاء هيمنة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على المشهد السياسي السني. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *