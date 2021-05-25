نائب:الحلبوسي يرفض استجواب المسؤولين الفاسدين

نائب:الحلبوسي يرفض استجواب المسؤولين الفاسدين
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- حمل النائب عن كتلة النهج الوطني مازن الفيلي، الثلاثاء، محمد الحلبوسي مسؤولية عدم تحديد موعد لاستجواب جميع المسؤولين المقصرين في وزارات ومؤسسات الدولة.وقال الفيلي في تصريح صحفي، ان “الاستجوابات موجودة داخل البرلمان للمسؤولين في الدولة كوزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزير التجارة، لكن موعد تحديد جميع الاستجوابات مازال مجهولا”.واضاف ان “البرلمان وعلى الرغم من عزمه لاستجواب بعض المسؤولين، الا ان ارض الواقع تختلف تماما، حيث لم تشهد الدورة الحالية غير استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات”.وأوضح الفيلي، ان “محمد الحلبوسي يتحمل مسؤولية عدم استجواب المقصرين من المسؤولين في وزارات ومؤسسات الدولة، حيث تم ترحيل بعض الاستجوابات الى موعد غير محدد”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *