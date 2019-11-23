نائب:الحلبوسي يرفض “استجواب” عبد المهدي

بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت النائبة عن تحالف سائرون ايناس المكصوصي، السبت، انه لا توجد نية صادقة من قبلمحمد الحلبوسي لاستجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي.وذكرت المكصوصي، في حديث صحفي، ان “تحالف سائرون قدم طلباً رسمياً لاستجواب عبد المهدي، خلال الفترة الماضية”.وبينت ان “محمد الحلبوسي لم يبدي أي نية صادقة لاستجواب عبدالمهدي رغم الطلبات الرسمية التي قدمت من اجل كذلك”.من جهته قال غالب العميري في حديث صحفي، ان “تحالف سائرون قدم طلباً رسميا يحمل ملفات وادلة تدين رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي”، مشيرا الى ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أحال ملف الاستجواب الذي قدم الى اللجنة القانونية لغرض التسويف “.