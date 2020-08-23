نائب:الحلبوسي يرفض عقد اجتماع لمجلس النواب رغم المطالبة!

نائب:الحلبوسي يرفض عقد اجتماع لمجلس النواب رغم المطالبة!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت عضو مجلس النواب عالية نصيف , الاحد , ان اغلب اعضاء المجلس ناشدوا الحلبوسي منذ اشهر  طا لبوا بدعوة البرلمان لعقد جلسة لمناقشة تعديل قانوني المحكمة الاتحادية والانتخابات, الا ان رئاسة المجلس صامتة, واصفة الدورة الحالية بانها “استثنائية زائد صفر”.وقالت نصيف في تصريح صحفي , ان ” تعطيل عمل مجلس النواب في الوقت الحاضر غير صحيح مما يحفز الحكومة التنفيذية العمل بحرية مطلقة وغير آبه بالمراقبة البرلمانية”.وأضافت، أن “اغلب أعضاء مجلس النواب ومن مختلف الكتل السياسية ومنذ اكثر من اشهر طالبوا رئاسة مجلس النواب بدعوة المجلس لجلسة يناقش فيها على الأقل تعديل قانوني المحكمة الاتحادية والانتخابات الا ان الحلبوسي يرفض  إزاء تلك المطالبات ”.وأوضحت نصيف، أن “الدورة التشريعية الحالية من اضعف الدورات في أداء مهامها التشريعية اتجاه مسؤوليتها الدستورية والقانونية ” , واصفة ” الدورة الحالية بانها استثنائية زائد صفر” .

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