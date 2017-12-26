نائب:الحوار بين بغداد وأربيل سيجري مطلع العام المقبل
آخر تحديث:
أربيل/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الثلاثاء، عن نية الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق ووكيل وزارة الداخلية عقيل الخزعلي زيارة اربيل قريبا لبحث قضايا فنية وإجرائية.وقال شنكالي في بيان صحفي له اليوم: إن “هناك احتمال وصول أمين عام مجلس الوزراء مهدي العلاق ووكيل وزارة الداخلية إلى الإقليم لبحث قضايا فنية وإجرائية”.وأضاف، أن “الحوار بين الطرفين سيجري مطلع العام المقبل”، مشيرا إلى وجود “ضغوط دولية كثيرة على العبادي”.وكانت بغداد نفت عزم رئيس الوزراء حيدر العبادي إيفاد وزيري الدفاع عرفان الحيالي والداخلية قاسم الأعرجي إلى كردستان لحل الأزمة.ونفى مسؤول الملف الكردي في تيار الحكمة عبد الله الزيدي إرسال وفد برلماني الى إقليم كردستان لمناقشة الازمة بين الطرفين مؤكدا ان الحكومة الاتحادية بانتظار اصدار بيان الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية وليس الاحترام فقط.وقال الزيدي إنه لا توجد معلومات عن ذهاب وفد من البرلمان ببغداد الى الاقليم وإنما هنالك مبادرة من الرئيس العراقي لحلحلة الامور بين الاقليم وبغداد تحت مضلة الدستور موضحا انه لحد اللحظة لم يصدر بيان رسمي من بغداد واربيل بشأن الموافقة على المبادرة.وأكد الزيدي ان الحكومة تنتظر من الاقليم الموافقة على شروطها فيما اعتبر الاقليم تصريح احترام قرار المحكمة الاتحادية يكفي والذي رأته حكومة بغداد غير مجزي وتنتظر كلمة الالتزام.