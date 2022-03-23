نائب:الخروج من الازمة الراهنة مرهون بتشكيل الكتلة الشيعية الأكبر

نائب:الخروج من الازمة الراهنة مرهون بتشكيل الكتلة الشيعية الأكبر
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الثلاثاء، ان الخروج من الازمة الراهنة مرهون بالتحالف بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية، والتوجه نحو تشكيل الحكومة بعد تمرير رئيس الجمهورية.وقال الصيهود في حديث صحفي ، ان “حل الازمة الراهنة والانسداد السياسي والإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة لايمكن ان يكون الا من خلال تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً، من قبل الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية”.وأضاف ان “تشكيل الكتلة المذكورة بين قطبي البيت الشيعي، يمثل السيناريو الوحيد الذي ينهي حالة الخلاف ويقود الى ولادة الحكومة الجديدة بعد ان يتم الاتفاق على تمرير رئيس الجمهورية”.وبين ان “الجلسة القادمة لن تشهد أي اكمال للنصاب، حيث سيفشل تمرير مرشحي رئيس الجمهورية، لعدم استطاعة تكوين العدد المطلوب لتمرير احد المرشحين، وبالتالي لايمكن المضي بتكليف رئيس الوزراء”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *