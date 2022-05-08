نائب:الخزين الإستراتيجي لمادة القمح في العراق لايتعدى 300 ألف طن !

نائب:الخزين الإستراتيجي لمادة القمح في العراق لايتعدى 300 ألف طن !
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر محمد شياع السوداني عضو مجلس النواب الأمين العام لتيار الفراتين، يوم الأحد، من مخاطر نفاد القمح بسبب تراجع الخزين لهذه المادة الغذائية الأساسية في العراق.وقال السوداني في بيان اليوم، ان “الكميات المسوقة لغاية هذا اليوم بحدود 300 ألف طن وأن الكميات المتوقع تسويقها لن تتجاوز 1،5 مليون طن”.وأضاف أنه “أمام هذا الواقع واستنادا لدورنا الرقابي وفق الدستور والقانون فإننا نوضح للرأي العام ولمجلس النواب احد أهم صور الفشل في الاداء الحكومي في اهم الملفات الخدمية والمعيشية للمواطنين والتي تتعلق بالبطاقه التموينية والخزين الاستراتيجي المطلوب لمادة الحنطة”.وتابع السوداني بالقول إن “هناك بلدانا مجاورة فقيرة قياسا بالموارد المالية للعراق تمتلك خزينا استراتيجيا من الحنطة يتراوح بين 6-9 أشهر في حين أن العراق اليوم لا يمتلك في خزينه من الحنطة سوى 300 ألف طن علما أن الحصة المقررة لتجهيز المواطنين من مادة الطحين شهريا تبلغ 450 ألف طن”.وكان السياسي العراقي محمد توفيق علاوي قد أعتبر، أن الشعب العراقي متجه نحو “المجاعة” في ظل تقارير حكومية تتحدث عن وجود خزين استراتيجي لمحصول الحنطة يكفي لـ3 أسابيع فقط، وفيما بيّن أن التعاقد على شراء كميات جديدة من هذه المادة تستغرق شهرين على أقل تقدير، أكد أن هذا الأمر يتأرجح بين “الإهمال الحكومي وفتح باب جديد للفساد”.

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