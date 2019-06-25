نائب:الخلافات السنّية وراء عدم التصويت على الحمداني

نائب:الخلافات السنّية وراء عدم التصويت على الحمداني
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بغداد/شبكة أخبار العراق- بين النائب عن تحالف الفتح همام التميمي، الثلاثاء، ان خلافات السنة فيما بينهم حالت دون التصويت على (سفانة الحمداني) المرشحة لمنصب وزير التربية، لافتا الى ان التصويت على مرشح التربية سيكون يوم الخميس المقبل.وقال التميمي في تصريح  صحفي، ان “جلسة يوم الخميس المقبل ستشهد التصويت على مرشح منصب وزير التربية”.واضاف ان “عدم التصويت على مرشحة وزارة التربية (سفانة الحمداني) لقلة خبرتها والخلافات بين المكون السني”.وبين ان “هناك كتل معارضة صوتت على مرشحي الوزارات الشاغرة خلال جلسة اليوم”، لافتاً الى ان رئيس الوزراء يجب ان يأخذ بمبدأ الكفاءة والنزاهة لمرشحي الدرجات الخاصة”. 

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