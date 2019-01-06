نائب:الخلافات السياسية لازالت مستمرة حول باقي الوزارات
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بغداد/شبكة أخبار العراق- بين النائب عن تحالف الإصلاح رياض المسعودي،الاحد، أن الخلافات السياسية لازالت مستمرة بين القوى داخل البرلمان بشأن الوزارات المتبقية، فيما بين أشار الى جلسة الثلاثاء ستفشل في إكمال كابية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.وقال المسعودي في تصريح صحفي له اليوم، إن “القوى السياسية لم تتوصل حتى الآن إلى إي اتفاق بشأن الوزارات المتبقية لعبد المهدي”، لافتا إلى إن “الكتل السياسية لازالت متمسكة بموقفها من المرشحين بين الرافض والمؤيد”.وأضاف أن “جلسة الثلاثاء القادم ستفشل في تمرير الوزارات المتبقية لغياب الاتفاق السياسي حتى الآن”، مبينا أن “الخلاف السياسي بشأن الوزارات الأمنية ووزارة العدل تسببت بتعطيل عمل البرلمان وعدم إتمام اختيار رؤساء الجان النيابية”.وكان النائب عن تحالف الفتح حنين القدو قد أكد, اليوم , أن الخلاف عميق جدا بين سنة الاصلاح وسنة البناء بشأن حقيبة وزارة الدفاع، فيما اشار إلى أن جلسة الثلاثاء ستشهد طرح اسم فالح الفياض كمرشح لحقيبة الداخلية والبرلمان من سيحسم الجدل بشأنها.