نائب:الخلافات السياسية ما زالت مستمرة بشأن القوانين الجدلية

نائب:الخلافات السياسية ما زالت مستمرة بشأن القوانين الجدلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب المستقل كاظم الفياض، الاثنين، عن سبب تعطيل عقد جلسة مجلس النوابليوم امس الاحد، بعد تأجيلها لأكثر من ثلاث ساعات بسبب عدم توفر النصاب القانوني.وقال الفياض في حديث صحفي، إن “جلسة مجلس النواب لم بسبب عدم وجود اتفاق سياسي على تمرير القوانين الخلافية، والاجتماعات مستمرة ومتواصلة ما بين الكتل والأحزاب بهدف الوصول إلى تفاهمات، لكن لا تفاهم، وهذا ما دفع إلى كسر النصاب القانوني لعقد الجلسة”.وأضاف الفياض أن “إدراج هكذا قوانين جدلية دون الاتفاق المسبق عليها ما بين الكتل والأحزاب يدفع دائمًا إلى الإخفاق في عقد الجلسات، وإذا ما عقدت، فسيتم رفع تلك القوانين من جدول الأعمال وتأجيلها كما حصل مرات عدة سابقًا”.

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