نائب:الخلافات السياسية منعت تشريع قانون مزدوجي الجنسية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف القوى العراقية، محمد العبد ربه، اليوم السبت، أن الخلافات السياسية منعت تشريع قانون مزدوجي الجنسية رغم طرحه على طاولة مجلس النواب، داعيا جميع النواب والكتل السياسية الى التنازل عن الجنسية المكتسبة.وقال العبد ربه في حديث صحفي له اليوم، إن “قانون مزدوجي الجنسية تم طرحه في مجلس النواب لكن الخلافات السياسية منعت تشريعه”، لافتا الى ان “غالبية السياسيين يحملون الجنسية المزدوجة لذلك هم غير مستعدين للتضحية في الجنسية المكتسبة”.واضاف انه “سيكون لنا دور في طرح الموضوع وجمع التواقيع من اجل عرض القانون داخل البرلمان من اجل تشريعه”، موضحا “أننا دعونا الى ان يكون قانون مجلس النواب يتضمن في احدى فقراته عدم أحقية من يحمل جنسية اجنبية بالترشيح لمجلس النواب”.ودعا العبد ربه “جميع النواب والكتل ممن يرغبون في المعترك السياسي الى التنازل عن الجنسية المكتسبة مهما كانت مناصبهم وان يعتزوا بالجنسية العراقية”، مؤكدا انه “سنمضي بتشريع قانون الجنسية المكتسبة خلال الفصل التشريعي الاخير”.