نائب:الخلافات السياسية وراء تأخر إرسال الموازنة إلى البرلمان

نائب:الخلافات السياسية وراء تأخر إرسال الموازنة إلى البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عزا النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون محمد الشمري , الأحد , أسباب تأخر ارسال الموازنة من الحكومة والبرلمان التي أخذت وقتا طويلا بسبب ضعف الأداء الحكومي والبرلماني , مؤكدا ان أعضاء مجلس النواب بدأوا بالضغط الجدي على المؤسستين التشريعية والتنفيذية الى استكمال مشروع القانون لمناقشته واقراره بأسرع وقت ممكن . وقال الشمري في تصريح  صحفي , ان ” الأسباب الحقيقية وراء تأخر ارسال الموازنة الى البرلمان يتعلق بوجود ادائيين الأول برلماني حيث التخبط الواضح وذلك بتعثر رئاسة البرلمان بعقد الجلسات بسبب انشغال رئيس البرلمان  الحلبوسي بالخلافات بين تقدم وعزم ” . وأضاف: “اما الحكومي ويتعلق بعدم قدرة الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بالوصول الى اتفاق بشان حصة الإقليم , فضلا عن ازمة تذبذب أسعار صرف الدولار “.وتابع الشمري، ان “أعضاء مجلس النواب بدأوا بالضغط الجدي على المؤسستين التشريعية والتنفيذية الى استكمال مشروع القانون لمناقشته واقراره بأسرع وقت ممكن” .

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