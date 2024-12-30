نائب:الخلافات السياسية وراء تعطيل تمرير القوانين

نائب:الخلافات السياسية وراء تعطيل تمرير القوانين
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشف النائب محمد الزيادي، اليوم الاثنين، عن وجود عشرات القوانين المعطلة منذ الدورات البرلمانية السابقة وحتى الدورة الحالية بسبب الخلافات السياسية المستمرة.وقال الزيادي في تصريح صحفي، ان “هناك عشرات القوانين المعطلة منذ الدورات البرلمانية السابقة وحتى الدورة الحالية”، مشيرًا إلى أن “تأخر تشريعها يعود إلى الخلافات السياسية وتحكم بعض القوى المتنفذة في تمرير تلك التشريعات وفق صفقاتها السياسية”.وأضاف، أن “العام المقبل يمثل الفرصة الأخيرة خلال العمر الدستوري لمجلس النواب العراقي”، موضحًا أن “الجهود ستتركز على تمرير أكبر عدد ممكن من تلك القوانين المعطل”.وشدد على “ضرورة إبعاد العمل التشريعي والرقابي عن سيطرة القوى المتنفذة التي تسعى لتحقيق مصالحها السياسية على حساب المصلحة العامة”.ومع اقتراب انتهاء الدورة البرلمانية، تزايدت الدعوات لتمرير مجموعة من القوانين الهامة التي طال انتظارها من قبل المواطنين.

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