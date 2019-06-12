نائب:الخلافات الكردية العربية التركمانية ستؤجل إقرار قانون الانتخابات المحلية

بغداد/شبكة أخبار العراق- رجحت مقررة مجلس النواب خديجة علي، الاربعاء، ان تتسبب الخلافات الدائرة بين مكونات كركوك على تحديد حصصها في المواقع والمناصب بتهديد تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات في جلسات البرلمان المقبلة.وقالت علي في تصريح صحفي، إن “هذه الخلافات تجددت أثناء طرح قانون مجالس المحافظات للتعديل داخل اللجنة القانونية في مجلس النواب”، متوقعة أن “تتسبب هذه الخلافات والتقاطعات بين مكونات كركوك بتأجيل قانون الانتخابات المحلية.”وتابعت النائبة، أن “المكوّن الكردي طالب المكوّنات الأخرى (العرب والتركمان والمسيحيين) أثناء المفاوضات، أن تكون حصته من المناصب في المحافظة بـ 50 % الأمر الذي لاقى رفضاً من العرب والتركمان اللذين اقترحا توزيع المناصب وفق نظام التوزان بين المكونات”.ولفتت إلى أن “الأمم المتحدة مازالت تواصل لقاءاتها مع جميع الأطراف لكنها لم تتوصل الى حلول لحسم هذه الخلافات بين مكونات كركوك”.