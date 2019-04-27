نائب:الخلافات بين الكتل السياسية حول توزيع حصص سرقات المال العام

نائب:الخلافات بين الكتل السياسية حول توزيع حصص سرقات المال العام
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار، علي البديري، السبت (27 نيسان 2019)، إن الصراع السياسي على الدرجات الخاصة بات يهدد التحالفات السياسية العراقية بالتفكك.وذكر البديري في حديث صحفي، إن “هناك مناصبَ ودرجاتٍ خاصة مهمة جداً ومنها أمنية أيضاً، تدار بالوكالة منذ سنين، وقد تم تحديد موعد نهاية شهر حزيران المقبل، لتنتهي ادارة هذه المناصب بالوكالة”.وتابع: “هنا بدأت الكتل السياسية خلافاتٍ عميقة على هذه المناصب، وحصلت خلافات وانشقاقات وانسحابات، والهدف منها الكيفية التي يتم توزيع هذه المناصب من خلالها، هل يعطى رئيس الوزراء الحرية أم توزع على الكتل السياسية”.وأكد النائب عن تحالف الإصلاح، أن “هذه الخلافات والصراعات السياسية على المناصب سوف تؤدي الى انشقاقات في التحالفات الكبيرة ومشاكل سياسية كبيرة وكثيرة أيضاً”.ويقدر عدد الدرجات الخاصة في العراق، بـ 700 درجة، يدار اغلبها بالوكالة.

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