نائب:الخلافات مازالت مستمرة بشأن الرئاسة البرلمانية

نائب:الخلافات مازالت مستمرة بشأن الرئاسة البرلمانية
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الاطار التنسيقي غريب عسكر، اليوم الثلاثاء (19 آذار 2024)، عن اخر تطورات انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي الجديد، فيما توقع ان يحسم الملف خلال شهر رمضان الحالي.وقال عسكر، في حديث صحفي، إنه “مر ما يقارب أربعة اشهر على ازمة انتخاب مجلس النواب العراقي الجديد، وحتى الان لا تقدم بهذا الملف بسبب استمرار الخلافات ما بين الأطراف السياسية السنية، وعدم تقديمها أي مرشح واحد وهذا ما دفع الى الانقسام وعرقلة انتخاب أي رئيس جديد”.وأكد، ان “الحوارات والمفاوضات مستمرة دون أي توقف ما بين كل الأطراف السياسية”، لافتاً الى أن “الاطار التنسيقي يلعب دور مهم لتقريب وجهات النظر ومحاولة الوصول الى تفاهمات مرضية ما بين الأطراف السياسية السنية”.وتابع: “نتوقع ان حسم انتخاب رئيس البرلمان الجديد، سيكون خلال شهر رمضان، وتحديد موعد الجلسة متوقف على وصول الأطراف السياسية الى تفاهمات نهائية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *