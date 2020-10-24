نائب:الخلافات ما زالت قائمة حول الدوائر الانتخابية

نائب:الخلافات ما زالت قائمة حول الدوائر الانتخابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب في مجلس النواب، السبت، أن الخلاف لايزال قائما حول الدوائر الانتخابية، لافتا إلى ان الكتل ترى انها تسرعت بالتصويت على القانون.وقال النائب عن تحالف سائرون، جواد حمدان: إن “جلسة اليوم ستعرض الجدول الملحق بقانون الانتخابات والذي مازال الجدل قائماً بشأنه  ولم تتوصل الكتل السياسية لاتفاق معين بشأن الدوائر الانتخابية المتعددة حتى الان”.واضاف، ان “الكتل صوتت على القانون ولكن مازال الاتفاق النهائي غير مبرم بشأن شكل الدوائر المتعددة لان هناك بعض الكتل تعتقد ان اقرار هذه الدوائر سيخسرها  الكثير من قواعدها الانتخابية لانها لاتمتلك الاصوات الجماهيرية”.وأشار حمدان، أن “هناك مراوغة ومماطلة وتسويفا من بعض الكتل السياسية على امل ان تجرى تعديلات على القانون، بما يخدم مصالحها السياسية ونحن ننتظر الجلسة”.وبين عضو البرلمان، أن “في بداية طرح القانون للتصويت صوتت الكتل السياسية عليه بسبب ضغط الشارع ولانه مطلب جماهيري اضافة الى انه مطلب  المرجعية لذلك فان الكثير من الكتل السياسية حاولت ان تتبنى الموضوع”.وتابع، أن “قانون الانتخابات كان ردة فعل لساحة التظاهرات وذهبت كل الكتل السياسية الى تبرئة ساحتها امام الجماهير بتغيير قانون الانتخابات ولتكون دوائر متعددة وبعد ان تم التصويت عليه ايقنت بعض الكتل انها قد تسرعت في التصويت على القانون لانها لا تمتلك جمهورا ثابتا يصوت”.

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