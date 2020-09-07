نائب:الخلافات ما زالت مستمرة حول قانون المحكمة الاتحادية

نائب:الخلافات ما زالت مستمرة حول قانون المحكمة الاتحادية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد نواب في البرلمان، الاثنين، استمرار الخلافات حول قانون المحكمة الاتحادية، مؤكدين حرص مجلس النواب على إكماله تمهيدا لإجراء الانتخابات المبكرة.وقال النائب رياض المسعودي في حديث صحفي، إن “الاسراع في تعديل قانون المحكمة الاتحادية من شأنه ان يمهد لقانون الانتخابات، لان من شروط العضوية في مجلس النواب هو مصادقة المحكمة الاتحادية”.وبين، أن “الخلافات على القانون ما زالت تتمحور بشأن عدد اعضاء المحكمة والجهة المرشحة لهم والية التصويت ومدة العضوية في المحكمة الاتحادية”.بدوره، ذكر عضو اللجنة القانونية النائب سليم همزة، أن “مجلس النواب حريص على اكمال قانون المحكمة الاتحادية لأن تأخيره يؤخر اجراء الانتخابات”، مشيرا إلى انه “يعد محورا وركيزة اساسية في التهيئة للانتخابات”.

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