نائب:الخلافات ما زالت مستمرة حول قانون الموازنة

نائب:الخلافات ما زالت مستمرة حول قانون الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العرتاق- أكد عضو مجلس النواب، عامر الفايز، اليوم السبت، أن الكثير من أعضاء مجلس النواب، اشترطوا توزيع نسخ مشروع قانون الموازنة على النواب قبل دخول قاعة البرلمان من أجل الاطلاع عليها. وقال الفايز في حديث صحفي، إن “هناك جملة من الخلافات حول مشروع قانون الموازنة لم تحسم حتى الآن، أبرزها ما يتعلق بالمادة 11 من المشروع الخاصة بحصة إقليم كردستان”.وأضاف أن “النقاط الخلافية الأخرى تتعلق بحصة المحافظة بالإضافة إلى سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي وكذلك أسعر برميل النفط”، مؤكدًا أن “هذه النقاط الخلافية لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن”.وبين أن “الكثير من النواب اشترطوا توزيع نسخة من مشروع القانون قبل الدخول إلى قاعة البرلمان للتصويت على الموازنة”.وفي وقت سابق، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، عقد اللجنة المالية النيابية اجتماعها بحضور سبعة وزراء لوضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.وذكرت الدائرة في بيان ، أن “اللجنة المالية تعقد اجتماعاً لوضع الصياغات النهائية على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021، بحضور وزراء كل من المالية، والنفط، والتخطيط، والكهرباء، والتجارة، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال، والعمل والشؤون الاجتماعية، ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي”.وأدرجت رئاسة مجلس النواب، على جدول أعمال جلسة يوم غد الأحد، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.

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