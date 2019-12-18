نائب:الخلافات ما زالت مستمرة حول قانون الانتخابات الجديد

بغداد/شبكة أخبار العراق- رجح القيادي في تحالف سائرون، النائب علاء الربيعي، الأربعاء (18 كانون الأول، 2019) عدم انعقاد جلسة البرلمان اليوم بسبب الخلافات حول قانون الانتخابات.

وطالب الربيعي، في بيان، “هيأة رئاسة المجلس بأن تقوم بنقل وقائع جلسة اليوم المخصصة لتشريع قانون الانتخابات بشكل علني ومباشر ليتسنى للجميع معرفة الجهات المعرقلة لتمرير هذا القانون”.

وأضاف أن “القانون وصل الى مراحله الاخيرة إلا ان اصرار واعتراض بعض الكتل التي تراجعت عن موقفها اتجاه الدوائر المتعددة حال دون تمريره مما قد الى عدم جلسة اليوم او تأجيل التصويت على القانون”.

وبين ان “سائرون ما زال مصرا على موقفه بأن يتضمن القانون الدوائر المتعددة والترشيح الفردي بنسبة 100٪؜ لا على الأصوات”،

موضحا أن “خوف بعض الكتل من خسارة نفوذها في السلطة حال دون تمرير هذا القانون حتى هذه اللحظة، مما جعلها تحاول التأثير على عدم عقد جلسة اليوم او عدم درج قانون الانتخابات بغية التصويت عليه”.

ولفت الى أن “سائرون وكتلة أخرى ما يزال موقفهما واضحا صريحا تجاه القانون، وهو ما تطالب به المرجعية ويريده المتظاهرون”.