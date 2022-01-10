نائب:الخلاف الشيعي سينعكس سلبا على الوضع العراقي

نائب:الخلاف الشيعي سينعكس سلبا على الوضع العراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف تقدم وعزم نايف الشمري، الاثنين، ان التوافق الوطني الحل الوحيد للخروج من دائرة الصراع السياسي لتشكيل الحكومة الجديدة.وقال الشمري في تصريح  صحفي، إن “تقريب وجهات النظر بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري أمر مهم خصوصا خلال المرحلة المقبلة”.وأضاف أن “استمرار الخلاف بين القوى الشيعية ربما تبعد بسلبيتها على أرض الواقع”، مشيرا الى أن “حل كافة الخلافات بين الإطار والتيار هو المخرج الوحيد للذهاب نحو تشكيل حكومة توافقية جامعة لجميع الأطراف السياسية”.وأشار الشمري الى أن “تحالفي تقدم وعزم مع تقريب وجهات النظر للمضي بتشكيل الحكومة الجديدة وفق الإجراءات القانونية والدستورية”.

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