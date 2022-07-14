نائب:الخلاف الكردي ما زال مستمرا بشأن المرشح لرئاسة الجمهورية

نائب:الخلاف الكردي ما زال مستمرا بشأن المرشح لرئاسة الجمهورية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- علق النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، اليوم الخميس، على استمرار الخلاف الكردي – الكردي على مرشح رئاسة الجمهورية.وقال الصالحي، في حديث صحفي، انه “حتى اللحظة لا توجد أي بوادر لحل الخلاف الكردي – الكردي على مرشح رئاسة الجمهورية”، مبيناً أن “هذا يعني ان الكرد سوف يذهبون الى جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية بأكثر من مرشح”.واضاف أن “ذهاب الكرد الى جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية بأكثر من مرشح، يعني حسم هذا الخلاف تحت قبة البرلمان والفيصل بهذا الامر هو النواب”، مشيراً إلى أن “النواب سوف يصوتون على أي مرشح تنطبق عليه مواصفات كي يكون رئيساً للجمهورية خلال المرحلة المقبلة”.

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