نائب:الخلاف الكردي وراء تأخر إنعقاد الجلسة البرلمانية

نائب:الخلاف الكردي وراء تأخر إنعقاد الجلسة البرلمانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب النائب محمد الشمري , السبت , ان الخلاف الكردي على رئاسة الجمهورية اصبح يمثل العقبة الأساسية امام العملية السياسية, مبينا ان اتفاق الحزبين الكرديين على مرشح واحد سيسهم بتشكيل الحكومة بكل سهولة. وقال الشمري في تصريح صحفي، إن “الإشارات التي بعثها قيادات بالحزبين الكرديين بوجود اتفاق كردي بشأن التوافق على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية سينهي إشارات إيجابية وبالتالي سيتمكن البرلمان المضي بجلساته من خلال التصويت على رئيس الجمهورية وستشكل الحكومة بكل سهولة ” . وأضاف، “انا لا اعتقد ان يتقدم الكرد بشروط خارج الأطر الدستورية كشرط لحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية واذا ما حصل سنلجا للحوار خاصة”، مشير الى أن “الاطار التنسيقي لديه مشاورات وتفاهمات مستمرة مع القوى السياسية الكردية وبقية القوى السياسية عدا التيار الصدري ” وأوضح الشمري ان “جميع القوى السياسية لها رغبة جامحة بانعقاد جلسة مجلس النواب كي تخرج من الحرج امام المحكمة الاتحادية والشارع العراقي ” .

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