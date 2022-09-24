آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
وزارة التخطيط تعلن عن عدم وجود موظفين فضائيين في مؤسسات الدولة
الإطار: تصرفات الصدر تؤكد على أنه شخص فاقد الأهلية
نائب:الخلاف الكردي وراء تأخر إنعقاد الجلسة البرلمانية
ائتلاف المالكي للكاظمي:كان عليك الاعتراف بفشلك أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة
تحالف الفتح:أبواب الصدر ما زالت مغلقة أمام الحوار
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
النزاهة:وزارة الصحة ” الصدرية” أهدرت أكثر من (24) مليون دولار لشراء “قناع وجه”!
نائب:يجب الضغط على تركيا بالورقة الاقتصادية لإطلاق حصة العراق المائية
مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد في الأسبوع الماضي
شركة غاز البصرة تعلن عن خطة لـزيـادة إنتاجها إلى (1500) مليون قدم مكعب قـيـاسـي
خبير اقتصادي:العراق يخسر (7) مليارات دولار شهرياً جراء قانون الأمن الغذائي الفاسد
-
- رياضية
3 آلاف عنصر من مكافحة الشغب التركي إلى قطر لتأمين بطولة كأس العالم لكرة القدم
اليوم..إنطلاق منافسات الدوري الممتاز بكرة السلة
الاتحاد العراقي للفروسية يعلن عن موعد انتخابات الهيئة التنفيذية الجديدة
95% نسبة الانجاز في ملعب الميناء الاولمبي
منتخب الناشئين لكرة القدم يواصل تدريباته استعدادا لتصفيات آسيا
-
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN