نائب:الخلاف ما زال مستمراً بين التيار والإطار

نائب:الخلاف ما زال مستمراً بين التيار والإطار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، اليوم الثلاثاء، ان قوى الإطار التنسيقي ستبقى متماسكة، مبينا أن هناك رغبة بضم التيار الصدري اليها.وأشار الحيدري في حديث متلفز ، إلى “وجود خلافات عميقة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري”، مبينا ان هذه الخلافات لم تجد  لها طريقا للحل حتى الآن”.واضاف أنه  هناك رغبة لدى العديد من قوى الإطار بضم التيار الصدري إلى التنسيقي وتشكيل الكتلة النيابية الاكبر”. 

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