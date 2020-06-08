نائب:الخيار الأفضل لإقالة المسؤولين الفاسدين هو بدعم التظاهرات

نائب:الخيار الأفضل لإقالة المسؤولين الفاسدين هو بدعم التظاهرات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى النائب اسعد المرشدي، اليوم الاثنين، بان الحراك الذي تشهده محافظات الوسط والجنوب، هو الخيار الامثل لاقالة المسؤولين الفاسدين في البلاد.وقال المرشدي في حديث صحفي،ان “الكثير من مدراء الدوائر الخدمية في محافظات الوسط والجنوب موجودون في مناصبهم منذ 5 او 6 سنوات ولم يقدموا اي شيء للمواطن وحراك المتظاهرين هو القوة القادرة على دفعهم للاستقالة”.واضاف ان “الحكومات المحلية او المركزية لم تتخذ اي اجراءات حيالهم لانها تتناغم مع الاحزاب التي تمارس ضغوط عليها، لبقاء اعضاءها”.وتابع “اصبح الخيار الامثل لاقالة الفاسدين هم المتظاهرين”.ووجه رسالة الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قائلاً: “رسالتي الى الكاظمي ان اللجنة التي شكلها لتقييم عمل الدوائر والمحافظين يجب ان لا تكون شكلية وان تعمل بمهنية عالية وان تكون لها ارادة في تصحيح الاخطاء وان لا تخضع لارادة الاحزاب”.وتصاعدت وتيرة التظاهرات بشكل ملحوظ في محافظات الوسط والجنوب خلال الايام القليلة الماضية، خصوصاً في محافظات ذي قار والنجف والديوانية، الذين حاصروا مبان الحكومات المحلية وطالبوا بالاستقالة الفورية للمحافظين والمسؤولين جراء التقصير الحاصل في كافة الملفات الامنية والصحية والخدمية، فيما طالب متظاهرو الديوانية رئيس مجلس الوزراء باللقاء معه وتسليمهم مطالبهم العاجلة.

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