نائب:الدورة البرلمانية الحالية شهدت تراجع بتشريع القوانين التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر

نائب:الدورة البرلمانية الحالية شهدت تراجع بتشريع القوانين التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل امير المعموري، الأربعاء، أن القوانين المهمة لا تدرج على جدول الأعمال بسبب الخلافات السياسية بين الأحزاب المتنفذة.وقال المعموري، في حديث صحفي، إن “هناك الكثير من القوانين المهمة التي تحتاج إلى التشريع، لكنها تؤجل وترحل من دورة برلمانية الى أخرى، بسبب الخلافات السياسية بين الأحزاب والكتل المتنفذة”.واضاف، ان “الدورة البرلمانية الحالية، شهدت تراجع بتشريع القوانين المهمة والتي تمس حياة الناس بشكل مباشر، بسبب سحب بعض القوانين من قبل الحكومة وعدم إعادة إرسالها وبسبب الخلافات السياسية التي رافقت بداية الدورة والخلافات حتى اللحظة تتجدد بقضايا مختلفة اخرها انتخاب رئيس البرلمان”.وشهدت هذه الدورة انسحاب الكتلة الصدرية (73 نائباً)، من البرلمان بعدما أخفقت بتشكيل حكومة الاغلبية، لتتيح المجال إلى الإطار التنسيقي بتأليف حكومة محمد شياع السوداني. وبحسب مراقبين، فإن الانتخابات لم تفرز نتائج إيجابية ولم تستنطق فيها إرادة الشعب بقدر ما كانت ظلال الأحزاب التي استطاعت بشكل أو بآخر تسويق مرشحيها بعيداً عن دور الشعب، ما يدل على افتقار المرحلة إلى النموذج السياسي الذي يقنع الرأي العام، مما يجعل البرلمان الحالي هو الأضعف على الإطلاق.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *