نائب: لايزال الدور التشريعي للبرلمان معطلاً

نائب: لايزال الدور التشريعي للبرلمان معطلاً
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل عضو مجلس النواب المستقل هادي السلامي، الثلاثاء، الكتل الكبيرة مسؤولية تعطل الدور التشريعي للبرلمان، فيما أشار الى استمرار المفاوضات على توزيع اللجان ورئاساتها.وقال السلامي في حديث صحفي: إن “الدور التشريعي للبرلمان معطل، وهذا الأمر تتحمله الكتل الكبير باعتبارها صاحبة أكبر عدد في البرلمان”، مبينا أنه “حتى هذه اللحظة هناك مفاوضات على توزيع اللجان ورئاساتها، إذ ما زالت الكتل تتخبط في تقاطعات بشأن الحصول على لجان بعينها”.وأضاف، أن “على الرغم من الاجتماعات اليومية بين أعضاء الكتل حول تشكيل اللجان، إلا أن الأحزاب الحاكمة هي نفسها التي تعطل عمل البرلمان”.وأوضح السلامي، أن “الدور التشريعي للبرلمان لا يزال معطلاً، بسبب الأحزاب الحاكمة التي تستحوذ على عملية صناعة القرار داخل مجلس النواب”، مبيناً أن “النواب المستقلين دعوا أكثر من مرة إلى أنهاء الخلافات والالتئام حول الدور التشريعي للبرلمان، ولكن يبقى الصوت الأعلى للأكبر عدداً، فالمستقلين قلة قياساً بالأحزاب الكبيرة، فحتى الآن لم يتم تحديد جلسة للتصويت على اللجان كما كان مقرراً”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *