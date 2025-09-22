نائب:الرئاسة البرلمانية أفقدت البرلمان دوره التشريعي

 بغداد/ شبكة خبار العراق- أعرب النائب حيدر المطيري، اليوم الاثنين، عن أسفه للأداء “المخزي” لمجلس النواب، مؤكداً أن سوء إدارة رئاسة البرلمان أفقد المؤسسة التشريعية دورها الأساسي.وقال المطيري في تصريح  صحفي، إن “البرلمان الحالي لن يحقق أي إنجاز يذكر بسبب العرقلة المستمرة والفوضى الإدارية التي تحيط بعمله”، مبيناً أن “ضعف الأداء انعكس سلباً على دوره الرقابي والتشريعي”.وأضاف أن “استمرار هذا النهج يعني فقدان ثقة الشارع بالمؤسسة التشريعية، وهو ما يهدد مستقبل العملية السياسية برمتها”.ويرى مراقبون أن رئاسة البرلمان تتحمل المسؤولية المباشرة عن تراجع أداء المجلس، محذرين من أن استمرار هذا المسار قد يفقد المؤسسة التشريعية دورها الحقيقي، ويجعلها أداة شكلية عاجزة عن تلبية تطلعات الشعب.

