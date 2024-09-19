نائب:الرئاسة البرلمانية الحالية أداة حكومية

نائب:الرئاسة البرلمانية الحالية أداة حكومية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب المستقل احمد الشرماني، اليوم الخميس (19 أيلول 2024)، قوى سياسية كبيرة ومتنفذة بالسيطرة على البرلمان والتحكم فيه وفي جدول اعماله دون الرجوع بشكل حقيقي للنواب واللجان المختصة.وقال الشرماني في حديث  صحفي، ان “مجلس النواب تتحكم فيه قوى السلطة الكبيرة والمتنفذة، وهي من تعقد الجلسات وتضع جداول الاعمال دون الرجوع الى النواب واللجان النيابية المختصة، وهي من تضع القوانين التي فيها صفقات واتفاقات، سواء كانت جدلية او غير جدلية”.وأضاف ان “تلك القوى السياسية هي نفسها المسؤولة عن عدم حسم انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي، طيلة الأشهر الماضية، بسبب صراع المصالح والصفقات، رغم ان عدم حسم هذا الملف اثر بشكل كبير وسلبي على العمل التشريعي والرقابي للبرلمان العراقي”.

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