نائب:الرئاسة البرلمانية تتحمل مسؤولية تعطيل البرلمان

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي ،الاثنين، إن “تعطيل جلسات مجلس النواب ليس وليد اللحظة، وإنما زاد في الآونة الأخيرة بسبب قرب انتهاء الدورة البرلمانية وانشغال أعضاء المجلس بالحملات الانتخابية، مع أسباب سياسية أخرى”.

واضاف الخفاجي، ان “رئاسة مجلس النواب تتحمل مسؤولية تعطيل انعقاد الجلسات، سيما وأن النظام الداخلي للمجلس منح الصلاحية لهيئة الرئاسة لمحاسبة النواب المتغيبين عن الجلسات، لكن للأسف لم يحدث ذلك”.

واكد ان “الاتفاقات السياسية بين رؤساء الكتل والاحزاب عطلت فقرة محاسبة النواب المتغيبين وقد يصل ذلك إلى الفصل”، لافتا الى ان “هناك نواب تغيبوا عن أربع أو خمس جلسات بشكل مستمر دون عذر شرعي”.