نائب:الرئاسة البرلمانية غير صادقة بوعودها

نائب:الرئاسة البرلمانية غير صادقة بوعودها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب ياسر إسكندر، اليوم الثلاثاء، مقاطعة الجلسة المقررة لمجلس النواب، احتجاجًا على عدم إدراج مشروع تعديل قانون وزارة التربية ضمن جدول أعمال الجلسة، رغم الحصول على موافقة مسبقة من رئاسة المجلس.وقال إسكندر في تصريح  صحفي، إن “كتلة وطن كانت قد استحصلت موافقة رسمية من رئاسة مجلس النواب لإدراج قانون تعديل وزارة التربية على جدول أعمال جلسة الثلاثاء، بهدف إنصاف الكوادر التربوية التي عانت من التهميش لسنوات”.وأضاف: “تفاجأنا بعدم إدراج القانون ضمن جدول الجلسة المعلَن، وهو ما يُعد إخلالاً بالاتفاقات المسبقة ووعود الرئاسة”، مؤكدًا أن “الكتلة قررت مقاطعة الجلسة والمضي بخطوة كسر النصاب القانوني، للضغط باتجاه إدراج القانون بشكل رسمي”.وأشار رئيس كتلة وطن إلى أن “الخطوة تأتي من منطلق المسؤولية تجاه شريحة التربويين، ورفضًا لأي مماطلة تؤخر إنصافهم تشريعيًا”.

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