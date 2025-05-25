نائب:الرئاسة البرلمانية وراء تعطيل استجواب المسؤولين الفاسدين

نائب:الرئاسة البرلمانية وراء تعطيل استجواب المسؤولين الفاسدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب كاظم عطية الشمري، اليوم الاحد، رئاسة مجلس النواب بالتسبب في تعطيل الاستجوابات الموجهة إلى الوزراء، مشيرًا إلى أن ملف الاستجوابات بات قضية رأي عام يجب التعاطي معها بجدية.وقال الشمري في تصريح  صحفي، إن “استجواب الفاسدين لم يعد قضية سياسية أو فردية، بل أصبح مطلبًا شعبيًا يعكس إرادة الرأي العام في محاسبة المقصرين ومواجهة الفساد”.وأضاف أن “رئاسة البرلمان سبق أن أعلنت عن جدول زمني لتحديد مواعيد الاستجوابات، لكننا لم نرَ أي إجراء فعلي على أرض الواقع، ما يعكس وجود تسويف متعمد لهذا الملف الحساس”.وتابع: “لن نقبل بتكرار سيناريو التسويف كما حدث في هذه الدورة، حيث جرى تجاهل طلبات الاستجواب والأسئلة الشفوية دون مبرر قانوني أو إداري”.وأبدى الشمري استغرابه من “عدم إدراك رئاسة البرلمان لحجم وخطورة هذا النهج، الذي ينعكس سلبًا على أداء المؤسسة التشريعية ويضعف دورها الرقابي”، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن تعطيل الاستجوابات ومحاسبة الوزراء المتورطين في ملفات فساد.

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