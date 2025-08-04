نائب:الرئاسة البرلمانية وراء تعطيل البرلمان

نائب:الرئاسة البرلمانية وراء تعطيل البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب القيادي في منظمة بدر مختار الموسوي، الاثنين، رئاسة مجلس النواب بالتسبب في فشل عقد الجلسات خلال الفترة الأخيرة، محمّلاً إياها مسؤولية تعطيل عدد من القوانين المهمة.وقال الموسوي في تصريح  صحفي، إن “غياب التنسيق الحقيقي داخل هيئة الرئاسة، وتغليب المصالح السياسية، حال دون عقد الجلسات بشكل منتظم”.وأضاف ان “هناك قوانين تمس حياة المواطنين تنتظر التصويت، لكنها بقيت معلّقة بسبب الصراعات بين الكتل السياسية، مما تسبب في تعطيل عمل المجلس”.وأشار إلى أن “البرلمان أصبح معطلاً جزئياً، رغم الملفات التشريعية العالقة، كقانون الموازنة الاتحادية، وقوانين خدمية أخرى كان يفترض أن تُمرر في وقتها”.وتابع، أن “الاستمرار في هذا النهج يضعف دور المؤسسة التشريعية ويزيد من فجوة الثقة بين المواطن والبرلمان”

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