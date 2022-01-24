نائب:الزاملي سيبقى في منصبه رغم تورطه بقتل العشرات من العراقيين

نائب:الزاملي سيبقى في منصبه رغم تورطه بقتل العشرات من العراقيين
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، الاثنين، حقيقة وجود توجه لاستبدال النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي.وذكر الزيادي في حديث صحفي، أنه “لا صحة لأي أنباء أو تسريبات حول توجه بتغيير الزاملي بآخر من الاطار التنسيقي”.وأضاف الزيادي، أن “توقعاتنا بأن المحكمة الاتحادية سترد الطعن بشرعية الجلسة الأولى وسيبقى الحال على ما هو عليه”.وكان البرلمان انتخب خلال جلسته الأولى التي عقدها في التاسع من الشهر الحالي، محمد الحلبوسي لرئاسة المجلس لولاية ثانية، وحاكم الزاملي نائباً أول، وخوشناو عبد الله نائباً ثانياً.بعدها، قررت المحكمة الاتحادية تعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان مؤقتاً لحين حسم دعوى قضائية بشأن شرعية الجلسة الأولى. يذكر ان الزاملي متورط بقتل العشرات من ابناء السنة والشيعة الرافضين للنفوذ الايراني في العراق عندما كان قائدا لمجموعة من جيش المهدي في عامي 2005 و2006.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *