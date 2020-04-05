نائب:الزرفي سيمر رغم أنف الذيول

نائب:الزرفي سيمر رغم أنف الذيول
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن ائتلاف النصر، فيصل العيساوي، الأحد (5 نيسان 2020)، عن سيناريو جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، مبينا أن أغلب النواب سيحضرون الجلسة لتمرير الحكومة الجديدة.وقال العيساوي في حديث صحفي، إن “أغلب اعضاء مجلس النواب سيحضرون الجلسة الاستثنائية الخاصة بمنح الثقة لحكومة الزرفي”، مرجحاً “حصول الحكومة الجديدة على ثقة الجميع، لأن رئيس الوزراء المكلف لم يقطع عهداً بأن تكون كابينته الحكومية من التكنقراط أو المتحزبين”.وأضاف، أن “الزرفي يعمل بمرونة عالية خصوصاً في مسألة اختيار الوزراء وهذا ما يجعل فرضية تمريره أقوى خلال جلسة البرلمان الاستثنائية”.ولم يستبعد العيساوي “تكرار سيناريو رفض حكومة الزرفي كما حدث مع المكلف السابق محمد توفيق علاوي”، مبيناً أن “المهمة ليست سهلة وتحتاج إلى وعي برلماني يدرك خطورة وضع البلد لتمرير حكومة الزرفي والحصول على ثقته”.وسلّم رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، السبت (4 نيسان 2020) منهاج حكومته المرتقبة، إلى مجلس النواب العراقي، بغية عرضه على أعضاء البرلمان.وقال الزرفي في تصريح عقب إرساله المنهاج الحكومي: “أكملت تشكيلتي الحكومية من الكفاءات من داخل العراق، وانتظر من مجلس النواب تحديد جلسة للتصويت على البرنامج الحكومي”.وتابع الزرفي: “أدعو جميع القوى السياسية إلى التكاتف لرسم خطة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتوفير مرتبات الرعاية الاجتماعية”.

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