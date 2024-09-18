نائب:السرقات في الموانئ أكبر من سرقة القرن وغيرها من سرقات المال العام

نائب:السرقات في الموانئ أكبر من سرقة القرن وغيرها من سرقات المال العام
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-عد رئيس اللجنة الخاصة بالتحقيق بمخالفات الموانئ النائب ياسر الحسيني، ما يجري من فساد وسرقات في الموانئ العراقية بمثابة استمرار لسرقة القرن. وقال الحسيني في حديث صحفي، إن “فساد الموانئ أكبر بكثير من الأموال المسروقة التي تم الإعلان عنها ويعد بمثابة استمرار لسرقة القرن” مشيرا الى ان “فساد الادارة الحالية للموانئ تسبب بخسائر كبيرة للبلاد”. واضاف انه “لا يمكن أن تعود الموانئ بأي مردود مالي على العراق خلال السنوات القليلة المقبلة بسبب سيطرة شركات الظل عليها” مستدركا بالقول “لا احد يستطيع دخول شركة الموانئ وحتى الجهاز القضائي والادعاء العام والنزاهة”. وبين ان “هناك ضغوط سياسية وحزبية تمارس على رئاسة البرلمان لمنع ذهاب لجنة التحقيق بفساد الموانئ الى البصرة”. ويرى مراقبون ان ما يحدث في الموانئ العراقية هي السرقة الأكبر في العراق وهي الأخطر وما يحدث من مشاريع وهمية وفساد بالموانئ تكبل الحكومة في تسديد ديوان وفوائد بمبالغ مالية طائلة رغم أنها مورد اقتصادي مهم للبلاد.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *