نائب:السلطة ستبقى بيد الأحزاب الحاكمة

آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى النائب عن التحالف المدني الديمقراطي، فائق الشيخ علي، اليوم السبت، أن خطة لعودة الأحزاب الحاكمة الى الواجهة بعد الانتخابات المقبلة، أطلق عليها تسمية “سيناريو خلالات العبد”.وقال الشيخ علي عبر صفحته في فيسبوك: “إذا تحقق سيناريو (خلالات العَبِد) بعد نهاية الدوام الرسمي لمفوضية الانتخابات (دائرة الأحزاب السياسية) يوم الأحد 7 كانون الثاني 2018م، ولم تسجل الكثير من التحالفات والإئتلافات الانتخابية، فإن ذلك سيعني وبحسبة عرب خروج ثلاثة أرباع الأحزاب المسجلة لدى المفوضية (نحو 153 حزباً وتنظيماً سياسياً) من الساحة السياسية، أو نزول بعضها في دائرة انتخابية واحدة لا أكثر”.وأضاف: “أما الأحزاب الأخرى من الربع المتبقي (نحو 51 حزباً وتنظيماً) من الأحزاب الحاكمة، أو التي تمتلك المال والنفوذ فإنها ستنقسم إلى قسمين. النصف الأول سيخوض الانتخابات في معظم الدوائر الانتخابية بالعراق. أما النصف الثاني فسيخوضها في أكثر من دائرة انتخابية، وهي تمثل البعض ولا ترتقي إلى مستوى معظم”.وتابع النائب: “بهذا تكون الخطة محكمة فعلا، حيث طُرِدَت أغلب الأحزاب، وبقيت السلطة بيد الأحزاب الحاكمة.. ولا طابت ولا غدا شرها”، لافتاً إلى أن “سيناريو (خلالات العبد) هو أحد سيناريوهات خمسة محتملة، سنتعرف على مَنْ يفوز منها”.واختتم بالقول: “لا أحاول سردها (السيناريوهات)، لأنني أظن أن هذا السيناريو هو الذي سيتحقق. سيناريو (خلالات العبد)”.