نائب:السلك الدبلوماسي يمثل صوت العراق في الخارج وليس صوتاً للأحزاب

نائب:السلك الدبلوماسي يمثل صوت العراق في الخارج وليس صوتاً للأحزاب
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب ثائر الجبوري، اليوم الخميس، إلى إنشاء هيئة مستقلة أو لجنة خاصة تُشرف على التعيين والإحالة إلى التقاعد في السلك الدبلوماسي، بعيداً عن المحاصصة والتدخلات السياسية.وقال الجبوري في حديث صحفي، إن “السلك الدبلوماسي يمثل واجهة الدولة العراقية في المحافل الدولية، وهو نقطة دالة تعكس سياسة البلاد في العواصم بمختلف عناوينها”، مبيناً أن “السلك الدبلوماسي يُعدّ جزءاً من قوة الدولة في تفاعلها مع العالم الخارجي”.وأضاف، أن “إنشاء هيئة مستقلة أو لجنة خاصة تشرف على التعيينات والإحالات إلى التقاعد في هذا السلك، سيُسهم في إبعاده عن المحاصصة والتدخلات الحزبية، ويضمن اختيار الكفاءات المؤهلة التي تمتلك الخبرة والدراية بالسياقات والبروتوكولات الدولية”.وأشار إلى أن “السلك الدبلوماسي يمثل صوت العراق في الخارج، ويجب أن يكون ناطقاً باسم الدولة، لا الأحزاب أو التحالفات، مما يتطلب إصلاحات جذرية في آلية إدارة هذا الملف الحيوي”.يُذكر أن العراق يمتلك سفارات في عشرات الدول، إضافة إلى قنصليات مناط بها تنفيذ أهداف متعددة، من بينها حماية مصالح بغداد والتفاعل مع الملفات ذات العلاقة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *