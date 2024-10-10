نائب:السوداني أوعز الى وزارة التخطيط لاستحداث محافظة المدائن

نائب:السوداني أوعز الى وزارة التخطيط لاستحداث محافظة المدائن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن النائب علاء سكر الدلفي، الخميس،عن ايعاز رئيس الوزراء الى وزارة التخطيط وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة اكمال الاجراءات كافة لإدراج مشروع قانون استحداث محافظة المدائن بناء على مخاطبته وفق كتاب رسمي.واوضح، ان مناطق قضاء المدائن الواسعة التي تشكل ثلث مساحة العاصمة بغداد شهدت توسعا سكانيا وعمرانيا كبيرا خاصة مع وجود مدينة بسماية واقبال المواطنين للسكن فيها وكذلك العمل على انجاز مشروع مدينة علي الوردي السكنية.ولفت الدلفي الى ان المدائن ستكون مركزا لاستقطاب المدن التجارية والصناعية والسكنية فضلا عن وجود مشاريع حيوية يجري العمل عليها، مشددا على استمرار متابعة تلك المشاريع وانجازها والتي من شأنها أن تخدم المواطنين وتلبي طموحاتهم.

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