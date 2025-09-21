نائب:السوداني إس الفساد وخراب البلاد

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب ياسر الحسيني، السبت، أن الحكومة أخفقت في مكافحة الفساد، مشيراً إلى رصد خروقات في أكثر من 20 ملفاً حيوياً.وقال الحسيني في حديث صحفي، إن “الفساد آفة تنخر مؤسسات الدولة العراقية، وهو لا يقل خطورة عن الإرهاب”، مؤكداً أن “الحكومة أخفقت في مكافحة الفساد والأدلة على ذلك كثيرة”.وأضاف أن “هناك خروقات كبيرة وملفات حساسة في أكثر من 20 ملفاً تم رفع أغلبها إلى هيئة النزاهة”، لافتاً إلى أنه “لا يمكن البناء والإعمار دون مكافحة حقيقية للفساد واستغلال النفوذ ومقدرات الدولة من قبل بعض القوى السياسية”.وأكد الحسيني أن “الفساد هو الخطر الحقيقي الذي يستهدف الدولة العراقية بشكل عام”. 

