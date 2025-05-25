نائب:السوداني باع العراق وأهله من أجل ولايته الثانية

نائب:السوداني باع العراق وأهله من أجل ولايته الثانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب ياسر الحسيني، اليوم الاحد، انتقادات لاذعة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، متهماً إياها باتخاذ قرارات تمثل تخليا عن السيادة الوطنية وتنفيذاً لمصالح مشتركة مع دول الجوار على حساب الشعب العراقي.وقال الحسيني في تصريح  صحفي، إن “ما أعلنته الحكومة بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله ليس سوى ترسيم غير معلن للحدود البحرية مع الكويت، وهو ما يعد تنازلاً واضحاً عن السيادة الوطنية”.وأضاف أن “التخلي عن خور عبد الله يعد مؤشراً على ضعف القرار السياسي داخل الحكومة وافتقارها للموقف الوطني الحازم في القضايا السيادية”.كما أشار إلى أن “المضي بإنشاء مصفى نفطي في مدينة طرابلس اللبنانية يعكس اختلالاً واضحاً في الأولويات الاقتصادية ويبتعد عن تلبية احتياجات المواطن العراقي”.وختم تصريحه قائلاً: “الحكومة لم تلتزم بالقسم الذي أدته أمام الشعب، والتفريط بالسيادة والمصالح الوطنية يحملها ومعها جميع الأطراف المشاركة في هذه الحكومة المسؤولية الكاملة عما يجري”.

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