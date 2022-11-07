نائب:السوداني بحث مع نواب ديالى عدة ملفات في مقدمتها الأمني والإنساني

نائب:السوداني بحث مع نواب ديالى عدة ملفات في مقدمتها الأمني والإنساني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى اسماء كمبش، الاثنين، عن مناقشة 7 ملفات حيوية مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. وقالت كمبش في تصريح صحفي، إن “وفدا من نواب محافظة ديالى عقدوا لقاء موسع مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تضمنت 7 ملفات حيوية ابرزها المستجدات الامنية وخطورة بعض الاحداث الاخيرة خاصة الاغتيالات والخطف”. واضافت، أن “الوفد النيابي ناقش 7 ملفات على تماس مباشر بهموم المواطنين خاصة العقود والمتقاعدين والمشاريع الخدمية وضرورة اعادة النظر في بعض المواضيع واجراء تحقيقات في تلك المشاريع ذات الصلة المباشرة بالمواطنين”. وأشارت كمبش الى ان “رئيس الوزراء تعهد بدعم ملف امن ديالى والسعي لايجاد حلول تسهم في تعزيز الاستقرار”. 

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