نائب:السوداني تعمد في عدم إرسال موازنة 2025 للبرلمان
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب مصطفى خليل، اليوم الثلاثاء ، الحكومة بتسويف إرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن هذا التأخير كان متعمداً ويهدف إلى تحقيق مكاسب انتخابية.  وقال خليل في تصريح صحفي، إن “الحكومة تعمدت عدم إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان، رغم المطالبات المتكررة، وذلك بهدف استخدامها كورقة ضغط انتخابية”، مبيناً أن “هذا السلوك أضر بالعملية التشريعية وأربك عمل اللجان المختصة”.  وأضاف أن “البرلمان المقبل مطالب بمراجعة هذا الملف ومحاسبة الجهات التي تسببت بتأخير الجداول، لما له من تأثير مباشر على تنفيذ المشاريع وتوزيع التخصيصات المالية بشكل عادل بين المحافظات”. 

