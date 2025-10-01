نائب:السوداني جزء من منظومة الفساد

  بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد النائب ياسر الحسيني،الاربعاء ، أن حكومة محمد شياع السوداني أخفقت في ملف مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن هذا الملف ما زال يشكل التحدي الأكبر أمام الدولة العراقية.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن “الحكومة الحالية لم تتمكن من وضع معالجات حقيقية لملف الفساد المستشري في مؤسسات الدولة”، مبيناً أن “الفساد يواصل ابتلاع موارد البلاد ويقف عائقاً أمام أي عملية إصلاح أو تنمية”.وأضاف أن “استمرار هذا الإخفاق يضعف ثقة الشارع بالحكومة، ويجعل الشعارات المرفوعة مجرد وعود لا تجد طريقها إلى التنفيذ”.يشار إلى أن قوى سياسية وشعبية طالبت مراراً باتخاذ خطوات أكثر جدية في محاسبة الفاسدين، معتبرة أن التغاضي عن هذا الملف سيضاعف الأزمات الاقتصادية والخدمية في البلاد.

