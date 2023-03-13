نائب:السوداني سيقوم بتغيير الوزراء الفاشلين

نائب:السوداني سيقوم بتغيير الوزراء الفاشلين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب ، محمد البلداوي ،اليوم الاثنين، هناك تقارباً في وجهات النظر مع مكتب رئيس الوزراء من حيث الآليات والمعايير والاتفاق على خطوات إجرائية للتقييم الوزراء وكافة المسؤولين،واضاف فيتصريح صحفي،هنالك لجان داخل مجلس الوزراء وفي مكتب الرئيس تعمل ليل نهار على المتابعة وتقييم الأداء”، مبيناً أن رئيس الوزراء “شكّل لجنة لتقييم أداء الوزراء والوكلاء والمديرين العامين، وهو جاد في عزل الفاسدين والمتلكئين ومحاربة الفساد داخل مؤسسات الدولة، واستبدال الضعفاء غير القادرين على إحداث تغيير في دوائرهم”.وأوضح أن “عملية الاستبدال لأي وزير واردة جداً، والإطار التنسيقي متفق على دعم الحكومة والقبول بمقترحات السوداني في مسألة الاستبدال وكذلك تحالف إدارة الدولة مقتنع بهذه الآلية”.

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